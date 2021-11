Elisa è tornata con il nuovo singolo "Seta"

"Seta" è il titolo del nuovo singolo di Elisa, uscito questa notte. Un sound quasi dance fa da sfondo a un testo tutt’ altro che leggero e banale, che abbinato al video, diretto da Attilio Cusani e scritto dalla stessa Elisa, è un inno alla forza femminile. “Il video di 'Seta' è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile”, ha scritto Elisa sui suoi social per descrivere questo lavoro, creato in collaborazione con Davide Petrella e Dardust.

La storia scritta da Elisa, che per tutto il video canta guardando dritta in camera con sguardo fiero, è quella di una donna che non si piega alla violenza bruta, che reagisce passando da vittima a padrona di se stessa, con dei super poteri che non sono altro che le sue fragilità trasformate in forza. Il singolo apre un nuovo capitolo della carriera di Elisa, il suo ultimo album è "Diari aperti", uscito nel 2018.