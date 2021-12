Canzone di Natale: "Christmas in Hollis" dei RUN DMC

"Christmas in Hollis", incisa nel 1987 per una compilation chiamata "A Very Special Christmas", all’inizio non convinceva i RUN DMC che non volevano scrivere canzoni a tema natalizio. Poi improvvisamente, complice un campionamento da un brano di Clarence Carter del 1968, al gruppo hip hop statunitense si accese la lampadina e sfornò un brano leggendario con tanto di copertina “natività” di Keith Haring. Il testo è divertente e narra dei Run DMC che s'imbattono nel portafogli di Babbo Natale smarrito durante le sue trasvolate.