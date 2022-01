Adele: ritorno alle origini con "Oh my God"

Adele torna alle origini per il video ufficiale del suo nuovo singolo "Oh my God", il secondo estratto dal suo ultimo album "30" dopo "Easy on me". La regia della clip, svelata su YouTube oggi con una première mondiale, è firmata da Sam Brown, lo stesso regista che undici anni fa, nel 2011, diresse le riprese del videoclip della hit "Rolling in the deep". Il video è girato in bianco e nero: si apre con un lungo piano sequenza in cui la diva pop britannica si fa praticamente in quattordici grazie agli effetti speciali, circondata da ballerini.