Solo Marracash poteva far riunire i Club Dogo

Ormai da mesi si è rivelato un grande successo e adesso ha anche un video, che nel mondo rap è già diventato culto. Stiamo parlando di “Love”, la canzone realizzata da Marracash in collaborazione con Guè. Il pezzo è contenuto nell'ultimo album di Marra, “Noi, loro, gli altri” e nelle scorse settimane ha raggiunto più volte il primo posto nella classifica dei singoli più venduti e ascoltati in Italia. Il video della canzone non delude di certo le aspettative.

La base del pezzo è costruita su un campionamento di “Infinity”, singolo di debutto di Guru Josh uscito nel 1989 e diventato un grande successo house e dance a livello mondiale. Anche il video della canzone di Marra, girato a Milano, è ricco di riferimenti e di particolari da segnalare, tutti dettagli che hanno infiammato i fan. Su tutti c'è la reunion dei membri dei Club Dogo: Gué, Jake La Furia e Don Joe che si abbracciano davanti al Duomo. Non è finita: nella clip appaiono pure altri nomi celebri della scena rap milanese, come Sfera Ebbasta, Shiva, Il Profeta, oltre alla figlia di Gué, la piccola Celine, nata pochi mesi fa. Non mancano Vincenzo Da Via Anfossi, Emi Lo Zio, Paky, Sacky e Rondo Da Sosa. Non manca, inoltre, quel “Free Neima” che rimanda all’arresto del rapper di San Siro Neima Ezza. Solo Marra poteva trasmettere un messaggio del genere: compattezza, amicizia, volontà di superare i dissidi per scrivere nuove pagine della storia del rap.