Madonna: ecco il video del nuovo singolo "Dark Ballet"

L'ultimo attesissimo album di Madonna, "Madame X", esce il 14 giugno. Intanto la popstar statunitense lancia un nuovo video: si tratta di "Dark Ballet", una delle canzoni contenute nel disco.

La regia della clip è di Emmanuel Adjei, mentre il protagonista è Mykki Blanco, un rapper americano, performer e attivista, che interpreta con grande enfasi il ruolo di Giovanna D'Arco.

Il singolo, infatti, è ispirato proprio all'eroina francese.

In un recente comunicato stampa, la popstar ha dichiarato di provare molta ammirazione per questo personaggio: "Ha combattuto gli inglesi e ha vinto, ma i francesi non erano ancora soddisfatti. E l'hanno giudicata. Dissero che era un uomo, dissero che era una lesbica, dissero che era una strega e, alla fine, la bruciarono sul rogo, e lei non temeva nulla. La ammiro".

Il lancio del video di "Dark Ballet" è stato preceduto da altri singoli tratti da Madame X: "Medellín", realizzato con il colombiano Maluma, "I Rise", "Crave" in cui Madonna duetta con Swae Lee, e "Future" prodotta con Quavo e la star dell’EDM Diplo.

