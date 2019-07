Charli XCX, ecco il video del nuovo singolo “Gone” con Christine and the Queens

Il nuovo video di Charli XCX è stato pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale: si tratta della clip della canzone intitolata “Gone” e realizzata insieme alla cantautrice e pianista francese Christine and the Queens.

La clip, diretta da Colin Solal Cardo, è davvero hot: durante il video, infatti le due cantanti prima sono legate a un’automobile, poi ballano insieme in abiti succinti e in modo molto provocante.

Questo brano anticipa il nuovo album di inediti di Charli, la cui uscita è programmata per il prossimo 13 settembre. Per la gioia dei fan italiani, inoltre, la popstar britannica si esibirà il 18 novembre al Fabrique di Milano per la sua unica data nel nostro paese.