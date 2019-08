Valeria Marini, ecco il video di “Me gusta la vida estrellada”

Valeria Marini non finisce mai di stupire: adesso si è data alla musica e ha appena sfornato un singolo estivo dal titolo “Me gusta la vida estrellada”. Finalmente stato pubblicato il video della canzone, una clip che ha fatto molto discutere ancora prima dell’uscita.

Parte del video, infatti, è stata girata a Piazza di Spagna, a Roma, dove Valeria prima balla per strada, inseguita dalla folla di ammiratori, poi si fa un bagnetto nella celebre fontana romana, la Barcaccia: questa bravata le è costata una multa di 550 euro che la showgirl ha promesso di pagare. Per l’arte questo e altro: nel video, inoltre, Valeria Marini torna a far sognare gli italiani con immagini davvero hot, tra bagni sensuali e balletti con ballerini palestrati.

L’intero progetto musicale di Valeria Marini è coordinato dal suo fidanzato e manager, Gianluigi Martino; il brano, invece, è stato composto da Andrea Martinelli e prodotto da dj KAY per l’etichetta discografica Strakton URBN.