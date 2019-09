OneRepublic: esce il video di "Wanted", tutto da ballare

Il 6 settembre scorso è uscito l'ultimo singolo dei OneRepublic, "Wanted", accompagnato dal video ufficiale. Un video dalle immagini calzanti... vedendolo non riuscirai a stare fermo, dovrai ballare per forza. Il video clip è diretto da Christian Lamb e vede Ryan Tedder, leader della band, muoversi come un ballerino provetto, mentre il resto della band, insieme a un'orchestra d'archi, gli sta intorno.

La canzone racconta le vicende di una donna in cerca dell'amore... solo con il cuore innamorato si può affrontare tutto nella vita. Dopo il successo di "Rescue Me", la band torna a far parlare di sé. Arrivati al loro quinto album in studio, i OneRepublic stanno scalando la vetta del successo con le loro hit e continueranno a farlo anche con questo ultimo brano, che ha già fatto breccia nel cuore di tutti i fan.

Nel frattempo, la band è impegnata in una serie di live. Il prossimo appuntamento è il 14 settembre al KAABOO Del Mar Festival di San Diego.