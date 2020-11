Ecco il tenero spot di Coca Cola per Natale

“Questo Natale, il miglior regalo è restare uniti”. Con questo slogan Coca Cola ha voluto concludere lo spot 2020 per le festività natalizie. Una clip di due minuti e mezzo decisamente emozionante, la cui regia è stata affidata a Taika Waititi, reduce dal successo Jojo Rabbit.

In un anno particolarmente complicato per tutti, contrassegnato dalla pandemia da Covid-19 e dalla paura che ha accomunato gli esseri umani sparsi in ogni angolo del mondo, l’azienda statunitense ha puntato la sua campagna sul valore più importante: la famiglia. Attorno a questa è stato costruito uno spot che punta a far riflettere sui significati del vissuto quotidiano e spinge a stringerci intorno a ciò che di più caro abbiamo.

La storia è quella di una bambina che intende trascorrere il Natale con il padre, il quale è costretto ad andare a lavorare. Prima di lasciare casa a bordo del suo pick-up, il genitore viene raggiunto dalla figlia che gli consegna la lettera da trasmettere a Santa Claus. Il padre, nel tentativo di recapitarla di persona, va incontro a mille peripezie.

L'amore trionfa sempre e il finale è molto commovente.