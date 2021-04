Deep Nostalgia: il servizio per animare le foto del passato sta spopolando

77 milioni di animazioni fatte fino ad ora, un successo straordinario per questo nostalgico servizio proposto da Myheritage, lo storico social network dedicato alla ricostruzione della storia familiare e la ricerca di antenati e parenti in giro per il mondo.

Grazie a una tecnologia di deep learning applicata a vecchie foto il servizio Deep Nostalgia è in grado di animare bisnonni da sempre immobili in vecchissime foto in bianco e nero, parenti mai conosciuti e via dicendo. Si tratta di una cosa abbastanza impressionante perché le foto vecchie solitamente sono sgranate e di bassa qualità, ma grazie al servizio vengono migliorate e rese nitide; l’unico limite è che è possibile animare una persona alla volta, quindi non è possibile, per ora, vedere ritratti dell’intera famiglia che vi saluta e sorride dagli inizi del secolo scorso.

I movimenti che fanno i protagonisti delle animazioni sono originariamente fatti da attori dipendenti di Myheritage e applicati alle immagini in modo da sembrare autentici. Per intenderci il risultato è un po’ quello degli album animati rappresentati nei film di Harry Potter in cui le persone si limitano a sorridere e salutare con la mano. Il fenomeno sul web sta spopolando, insieme ai molti apprezzamenti c’è anche chi definisce le animazioni “inquietanti”. in effetti fa effetto vedere il il trisavolo deceduto prima che voi nasceste che vi guarda e sorride, un po’ spaesato!

Non solo nonni e bambini del passato, My Heritage si è sbizzarrito ad animare anche importanti personalità del passato come Oscar Wilde, Eleanor Roosevelt e persone che abbiamo visto sempre e solo immobili nei libri di scuola o nei ritratti. Chi l’avrebbe mai detto che la tecnologia poteva essere retroattiva?

