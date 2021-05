Una cabina per isolarsi e lavorare in santa pace e al sicuro dal contagio

Dopo aver passato un anno in smart working a lavorare in casa con bimbi che strillano, aspirapolveri, e corrieri che citofonano ad ogni ora del giorno e della notte, ecco che ora che sta (forse)quasi tutto per finire, arriva l’Office shell:una cabina convertibile con porte scorrevoli che crea in un istante un ufficio isolato e tranquillo per lavorare, anche in casa. Meglio tardi che mai. Oppure lo si può montare in ufficio se lavorate in uno di quei grandi open space creativi dove ognuno parla al telefono per gli affari suoi e non c’è un minimo di privacy, ma un’alta percentuale di contagio! Valida alernativa anche in caso di discussioni con i colleghi, se vi offendete potete sempre tirare su un ufficio privato dal nulle e autoisolarvi.

A vederlo sembra un cilindro con dentro una spaziosa scrivania, ma in realtà è uno studio con tutti i confort e personalizzabile a seconda dei gusti: scrivania regolabile, sistemi di raffreddamento e riscaldamento dell’aria, piccolo frigo per bevande, caricabatterie per laptop e smartphone e un tocco di colore con vasi di fiori appesi ai muri. Tutti i materiali utilizzati per il piccolo studio di 4 metri quadrati sono ecosostenibili. L’Office Shell è prodotta da un’azienda croata Dizz Concept che si occupa di inventare soluzioni di arredo innovativo in spazi ristretti, sfruttando tecnologia e sostenibilità, appunto. Ideale per questi periodi di incertezza generale!