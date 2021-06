Il video di un alieno che cammina a bordo strada sta spaventando il mondo

Ormai il topic alieno è sempre caldo, da quando ci sono stati gli avvistamenti UFO confermati dal Pentagono, è impossibile non farsi domande du chi ci sia oltre a noi nell'universo. Su Twitter negli ultimi giorni sta girando un video inquietante che desta un po' terrore e un po' scetticismo: pare si veda un alieno, completamente bianco camminare sul ciglio della strada con aria assente vicino al lago Chadwa Dam, nel nord dell’India. In effetti il personaggio che si vede nelle immagini è assolutamente simile allo stereotipo alieno dei film hollywoodiani, ma è arrivata una spiegazione vagamente più razionale, ma altrettanto inquietante: Deepak Henbrom, un residente di Jamshedpur, una città delle vicinanze, ha dichiarato di essere il vero autore del video e ha spiegato che quello che di vede è una donna nuda per cammina per strada declamando frasi per venerare la notte. Che cosa voglia dire tutto ciò resta un mistero. L’uomo ha anche detto di essere in possesso di un video dettagliato dell'episodio di cui restiamo in attesa, trepidanti.