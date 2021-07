Positano: un uomo va a spasso portato al guinzaglio dal suo “padrone”

Un video ha immortalato una scena alquanto insolita per una Positano piena di turisti: un uomo passeggia a quattro zampe, petto nudo e legato al guinzaglio, condotto dal suo “padrone”. Tutto ciò è accaduto proprio nelle vie del centro del paese, sotto gli occhi stupiti dei passanti. Quello che si sono chiesti tutti è se si trattasse di un petplay o di un esperimento sociale. Interpretare i ruoli di “padrone” e “schiavo” è una consueta pratica sadomaso, che però si svolge solitamente nell’intimità della camera da letto e difficilmente in mezzo alla strada, Nel ventaglio di tutte le pratiche possibile c’è anche quella del petplay che consiste nell’ interpretare in tutto e per tutto un animale, come il “cane” avvistato a Positano ad esempio, o anche animali meno consueti. Molti hanno pensato a un esperimento sociale, più che a una pratica sessuale, una provocazione per tastare la reazione della gente, inevitabilmente stupita.

Due video della coppia sono arrivati alla redazione di Positano Notizie che li ha ricondivisi. In uno di questi si vede il padrone che concede al “cane” di fare un bagno: lo slaccia e l’uomo-cane si getta in acqua felice per rinfrescarsi prima di tornare ai comandi del padrone.