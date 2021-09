A Milano un parco dedicato a Sandra e Raimondo

Oggi a Milano c’è un omaggio verde dedicato a Sandra e Raimondo Vianello, una delle coppie più celebre e longeve del secolo passato. All’inaugurazione della nuova targa all'intenro di un'area verde del quartiere Adriano erano presenti due attori che hanno riproposto una delle scenette più famosi della coppia, conosciuta per l’espressione “che barba che noia” che Sandra puntualmente pronunciava una volta a letto con Raimondo, commentando la loro vita insieme.

Nella vita vera però, i due non erano per niente annoiati, nonostante stessero insieme dal 1958 fino alla morte, avvenuta per entrambi nel 2010. Quando lui è mancato, lei lo ha raggiunto solo 5 mesi dopo, a dimostrazione che fossero tutto l’uno per l’altra. Erano presenti alla cerimonia l'assessore Filippo Del Corno, la famiglia filippina che la coppia aveva adottato negli anni Novanta e i due nipoti di Vianello, Giorgio e Francesco. Un omaggio della città in cui hanno vissuto fino agli ultimi loro istanti.