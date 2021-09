Miami: gattino si intrufola nello stadio e precipita dagli spalti

Tutti i tifosi dell’Hard Rock Stadium, a Miami, sono rimasti con il fiato sospeso, non tanto per la partita di football americano in corso, ma per un piccolo gatto che è riuscito a intrufolarsi tra gli spalti. Non si sa come, probabilmente terrorizzato, è finito appeso a una balconata dello stadio tenendosi solo con una zampetta e poi è precipitato per alcuni metri, accompagnato dalle urla degli spettatori. Ma inaspettatamente il gatto si è salvato grazie ai tifosi che lo hanno prontamente accolto in una bandiera americana con grande sollievo di tutti coloro che hanno assistito alla scena.