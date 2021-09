Canarie: la lava scioglie le case

La lava del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma sta facendo danni impressionanti nella sua discesa verso la costa. Il suo avanzare inghiotte ogni cosa, comprese le case. La lava scende lentamente, a circa 700 metri all’ora. L’eruzione ha provocato due spaccature di circa 200 metri da cui fuoriesce la lava. Migliaia le persone evacuate, circa 5500 finora e altre lo saranno nelle prossime ore a causa di una nuova bocca eruttiva comparsa nella zona di Tacande. I video che si susseguono sono tantissimi e tutti spaventosi.

house reached by the lava of the volcano of La Palma in the Canary Islands @lapalma #lapalma pic.twitter.com/e1qihc69T0