Bosnia: costruisce da solo una casa rotante per la moglie

Un uomo di nome Vojin Kusic ha costruito da sé una casa in grado di ruotare su se stessa di 360 gradi, così si può decidere in ogni momento dove avere il sole. L’uomo, bosniaco, ha raccontato alla Reuters la genesi della sua idea. “Mi ero stancato delle sue continue lamentele" ha detto Kusic, parlando della moglie, "perché quando stavo costruendo la nostra casa, da questa parte c'era una camera da letto e dall'altra la stanza dei bambini". Così ha provato a chiedere se qualche impresa potesse aiutarlo nel suo progetto e nessuno si poteva occupare di un’idea del genere, ma ormai l’uomo aveva promesso alla moglie: “Ti costruirò una casa rotante". Così ha deciso di fare da sé: "Piano piano ho costruito il meccanismo, adesso la casa gira a più velocità. Volendo anche in 22 secondi. Così se passa qualcuno che mia moglie non vuole vedere, può far fare alla casa un giro completo”. Prima di lui ci aveva pensato già un idraulico in pensione di Barge, in provincia di Cuneo, anche lui aveva deciso una casa rotante e a forma di fungo per godersi la vista e il sole, ma per accontentare se stesso in questo caso e non la moglie.