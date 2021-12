Una ricercatrice si inveta il DogPhone: il telefono per cani

I cani sono ormai trattati come membri della famiglia e c’è chi vorrebbe dotarli di telefono per rimanere in contatto con loro quando vengono lasciati a casa da soli. Per ora si tratta solo di un esperimento, ma che ha già attirato l'attenzione di molti padroni, soprattutto dei più ansiosi. L’idea è venuta alla ricecatrice Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas dell’Università di Glasgow; quello che ha inventato non ha la forma di uno smartphone ovviamente, ma di una palla. I cani ci giocano, ci interagiscono e così facendo riescono a inoltrare una videochiamata oppure a rispondere a quelle in arrivo, non appena intuiscono come funzioni l'apparecchio. Si tratta di una piccola rivoluzione comunicativa nel mondo dei cani. Oggi sono già molto diffuse telecamere di sorveglianza per spiare gli animali domestici in nostra assenza, ma volete mettere con la possibilità di chiamare il vostro cane e guardarlo giocare, interagire anche con lo schermo e quindi con voi? Il Dog Phone se mai dovesse essere commercializzato è sicuramente destinato ad avere successo.