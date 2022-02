Uzbekistan: fa cadere la figlia piccola nel recinto degli orsi, ma lui la risparmia

Orrore in un zoo dell'Uzbekistan, a Tashkent: una donna ha deliberatamente lasciato cadere la figlia di 3 anni dentro al recinto degli orsi, sotto gli sguardi increduli di altri visitatori. L’episodio è avvenuto il 28 gennaio in tarda mattina e la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che mostrano prima la donna tenere la bimba oltre la ringhiera (gesto di per sé già avventato) e poi lasciarla andare nel vuoto, facendole fare un volo di 5 metri. Qui l’orso ospite del recinto, Zulù, le si è avvicinato e dopo averla annusata ha continuato a farsi gli affari suoi. Subito il personale dello zoo è entrato nel recinto per portare in salvo la bimba.

La madre è satta arrestata e subirà un processo per tentato omicidio, con il rischio di 15 anni di carcere. La bimba ha riportato alcune ferite per la caduta, ma nessuna causata dall’orso: “Le è stata diagnosticata una commozione cerebrale, causata dalla sua caduta da un'altezza di cinque metri, e una ferita aperta sulla testa. Ma non sono state riscontrate tracce di ferite da zanne o artigli dell'orso”, hanno riferito dall’ospedale di Tashkent dove la bimba rimane ricoverata per curare le ferite. Poteva essere una tragedia se l’orso avesse scambiato la piccola per una preda, come confermano i responsabili dello zoo.