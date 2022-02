Eros Ramazzotti bacia Michelle Hunziker sul palco ed è boom di ascolti

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno dato spettacolo mercoledì sera durante la nuova trasmissione "Michelle Impossible”, di cui la conduttrice svizzera è protagonista assoluta. Tanti gli ospiti chiamati a farle da spalla nella prima puntata, tutti amici:Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa's Band. E poi arriva lui: Eros Ramazzotti. “Tutto mi sarei aspettata tranne che accettassi il mio invito. L'ho corteggiato come voi non potete capire…” scherza subito Michelle. Poi ironizzano sulle voci insistenti che parlano di un loro riavvicinamento: "Sono 20 anni che ogni giorno dicono che noi torniamo insieme, secondo te perché?", chiede Hunziker, "Perché non si fanno i ca...i loro – risponde Ramazzotti, e poi continua con tenerezza – La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla". “Siamo qui per coronare la nostra amicizia”, conclude Hunziker. E poi lascia il palco a Ramazzotti che canta la canzone che scrisse proprio per lei: “Più bella Cosa”, ma prima di farlo le stampa un bacio sulle labbra giusto per confondere le acque.

Lei lo ascolta cantare un po’ arrossita a lato del palco, mentre lui fa sognare il pubblico con le note romantiche di una delle sue canzoni più belle, scritta nel 1996, quando il loro amore era al culmine. “Mi hai fatto emozionare”, ammette lei a fine performance, e alzi la mano chi non si stava per mettere a piangere anche da casa.