“Un mondo a parte”, il nuovo film di Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese

26 Marzo 2024

Il 28 marzo arriva sul grande schermo “Un mondo a parte“, la nuova pellicola firmata da Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese. Una vicenda ambientata a Jurico, paesino dal nome di fantasia, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, in cui tutto sembra andare per il meglio, fino a quando arriva la notizia che la scuola del paese a breve sarà costretta a chiudere per mancanza di iscrizioni. Da questo momento inizia una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo. E così che il paesino, paragonabile ad un Eden terreste, man mano mostra verità nascoste tutt’altro che paradisiache.

In diretta a 105 Friends Virginia Raffaele ha raccontato: “Durante le riprese ho trovato un’accoglienza, un affetto e un senso di comunità che mi hanno ricordato il luna park, – il luogo in cui ha vissuto da piccola – che era come un paese. Un luogo dove tutti si conoscono, ognuno ha un soprannome e dove sentirsi parte di qualcosa.”