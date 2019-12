Matteo Garrone e Massimo Ceccherini a 105 Friends per presentare il film Pinocchio

Matteo Garrone e Massimo Ceccherini sono stati ospiti di Tony e Ross a 105 Friends!

Il prossimo film del regista, Pinocchio, esce il 19 dicembre: "Pinocchio è un grande capolavoro della letteratura italiana" e poi ha aggiunto: "La difficoltà principale, la nostra scommessa, era quella di restare fedeli al testo, ma raccontando una storia stupendo lo spettatore. Questa cosa era difficile, perché c'è il rischio che la gente dica 'Ancora Pinocchio'."

Come si sono approcciati a un grande classico come il libro di Collodi? "Benigni è stato straordinario, poi lui viene da quel mondo, da una famiglia contadina, dalla povertà. Leggendo il testo da grande mi sono accorto che c'erano cose che non ricordavo. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo film, abbiamo capito che il miglior modo di essere originali era proprio quello di restare legati al testo."

