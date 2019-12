Alice Merton a 105 Mi Casa: "Easy è una richiesta di scuse ai miei amici e famigliari"

Alice Merton è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

Easy è il suo nuovo singolo: "Parla di stare via da casa per tanto e che essere mio amico o un mio famigliare è veramente difficile. Non sono una persona che c'è sempre, faccio fatica a restare in contatto, mi dimentico i compleanni, quando torno sono sempre stanca. La mia vita sociale è quasi inesistente, perché amo troppo la musica. Questa canzone è una richiesta di scuse a tutti."

