Sfigactive | Guarda il quarto episodio della nuova webserie di FitActive con Mitch e Marco Della Noce

SfigActive è un format nato da un’intuizione di Eduardo Montefusco, CEO di FitActive.

La seconda nuovissima serie ha cambiato format e si è evoluta, trasformandosi in un vero e proprio scherzo per alcuni iscritti di FitActive, diventati vittime per un giorno. I complici di tutte le puntate saranno comici, Vip e sportivi famosi, tutti guidati da Mitch, il “mattatore” scelto, che assume il compito di far eseguire alle nostre vittime le azioni più assurde: improbabili esercizi ginnici, tecniche di allenamento non convenzionali o facendoli assumere comportamenti folli.

In ogni episodio ragazzi e ragazze saranno invitati a frequentare per un giorno una palestra FitActive, e scopriranno a loro malgrado che si “alleneranno” con personaggi fuori di testa, appunto degli SfigActive.

In questa quarta puntata il nostro Max metterà alla prova il nostro “special guest”: Marco Della Noce!

SfigActive è il format firmato FitActive, che vede la prima divertentissima stagione perfezionata da Stefano Timolina e Andrea Porcaro del Gruppo ST. La scrittura e la produzione esecutiva di questa nuova edizione è stata affidata a Mitch e Salvatore Barbato in coproduzione sempre con il Gruppo ST. Al format hanno collaborato Nelson Corallo in qualità di autore, Andrea Piu e Daniele Atlante per la parte tecnica.

FitActive

FitActive è il primo gruppo del Fitness in Italia, leader per numero di Club aperti e presente sul mercato da poco più di 10 anni. FitActive è l’azienda modello come espressione del “Fitness per Tutti”. Ognuno degli oltre 60 Club offre una formula di abbonamento con numerosi servizi, accesso illimitato 24h24 7 giorni su 7 ad un prezzo che parte da 19,90€. Con un solo abbonamento ti puoi allenare in tutte le palestre attive ed in tutte quelle che apriranno.

Nel 2020 l’effetto dell’emergenza Covid-19 ha danneggiato il settore del Fitness, che ha un valore di mercato di 2,3 miliardi di euro, nonostante tutto FitActive non si arrende, rimanendo accanto ai propri iscritti e proponendo un palinsesto corsi completamente gratuito e accessibile a tutti, per allenarsi comodamente a casa in diretta Live. Sono state inoltre preannunciate le aperture di numerose nuove sedi, compresa la prima all'estero. La famiglia FitActive punta in alto, ed il lavoro realizzato fa sì che la grande cura e la voglia di reinventare costantemente il brand diventi il punto di forza che conferma FitActive Leader nel settore.

FitActive non si ferma mai, che si tratti di creare pagine di dirette o corsi professionalizzanti continua a innovare il settore più competitivo del momento: il Fitness. Anche nel caso di SfigActive è stato mantenuto lo stesso entusiasmo che ci contraddistingue. Infatti il CEO di FitActive, Eduardo Montefusco, insieme a Matrix e Triform hanno reso possibile la realizzazione della seconda divertentissima stagione di SfigActive.

