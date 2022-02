Elisa a 105 Friends presenta Ritorno Al Futuro/Back To The Future!

Tony e Ross di 105 Friends hanno invitato Elisa per parlare del suo nuovo doppio album Ritorno Al Futuro/Back To The Future!

Un doppio album che sa di libertà a cui hanno partecipato anche Giorgia, Elodie e Rochelle!

Elisa rivela di aver riscontrato qualche difficoltà nella scrittura per via della "bolla" in cui ci siamo ritrovati a vivere negli ultimi due anni ma è comunque riuscita a dare vita a un capolavoro.

Scoprite tutti gli aneddoti e i retroscena del suo nuovo doppio album nella video intervista!