Machine Gun Kelly è stato intervistato da Max Brigante a 105 Mi Casa!

Al centro dell'intervista il suo nuovo album "Mainstream Sellout" in cui sono presenti diverse collaborazioni: Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, Blackbear e Iann Dior.

Il rapper, inoltre, prevede un tour in partenza il prossimo giugno che farà tappa il 27 settembre al Mediolanum Forum di Milano per un'imperdibile serata.

Guarda tutta l'intervista.