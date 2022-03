I Chainsmokers sono stati ospiti a 105 Mi Casa in diretta da Los Angeles per presentare il loro nuovo album! Si tratta del loro 4° album che sarebbe dovuto uscire qualche anno fa ma che, a causa della pandemia, è stato rimandato fino ad oggi! Il duo musicale non vede l'ora di farlo ascoltare a quante più persone possibile. Ascoltate l'intervista integrale per sapere cosa hanno aggiunto.