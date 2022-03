Chiara Francini è stata ospite a 105 Take Away! L'attrice è stata intervistata da Daniele Battaglia e Diletta Leotta riguardo alla sua partecipazione allo spettacolo teatrale L'amore segreto di Ofelia che la vede protagonista. Dal 31 marzo al 3 aprile al Teatro Carcano di Milano sarà possibile assistere allo spettacolo basato su uno scambio epistolare erotico fra Amleto ed Ofelia attraverso il testo originale di Steven Berkoff. Guarda l'intervista per saperne di più!