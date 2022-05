Pierfrancesco Favino legge la bellissima poesia Di tutto restano tre cose

Pierfrancesco Favino è ospite stato ospite di Take It Easy per raccontare a Tamara e Giancarlo dell'ultimo film che ha interpretato, "Nostalgia", diretto da Mario Martone e presentato al Festival del Cinema di Cannes.

Favino interpreta Felice Lasco, che torna a Napoli dopo aver vissuto molti anni in Egitto per rivedere la madre. L'uomo si lascia incantare dalle case e dalle chiese del rione Sanità e ricorda la vita lontana trascorsa con Oreste, il migliore amico d’infanzia con il quale condivide un segreto.

L'attore ha rivelato tutta la bellezza del rione Sanità, in cui è stata girata la pellicola, che ne fa vivere anche colori, odori e sapori, e ha poi letto con Tamara e Guido una bellissima poesia, "Di tutto restano tre cose", dello scrittore brasiliano Fernando Sabino, tratta dal suo romanzo del 1956 “O encontro marcado”.