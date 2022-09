Il 17 settembre tutti a Roma per pulire insieme a ACE e Retake il Parco della Caffarella!

Lo scorso giugno avevano vissuto in prima persona e vi avevamo raccontato l’evento “SCENDIAMO IN PIAZZA” organizzato da ACE e Retake a Milano. In quell’occasione Pizza, Edoardo e Dario si erano uniti ai cittadini volontari che erano riusciti in poche ore - lavorando insieme - a ridare splendore al Parco Vergani di Milano.

Pizza – che come vedete in questo video in quella calda domenica aveva interpretato scherzosamente il ruolo di “capo cantiere supervisor” – aveva ben sintetizzato quello che andrebbe fatto più di frequente in tutte le città: “Prendersi cura di un bene comune come fosse casa propria!”.

Ed è proprio quello che ACE – marchio dell’azienda Fater – e l’associazione Retake insieme stanno facendo. SCENDIAMO IN PIAZZA è progetto itinerante in 15 tappe nel corso delle quali scoprire e riqualificare piazze, parchi e quartieri di tante città, da nord a sud della penisola.

L’obiettivo è quello di sostenere un movimento spontaneo di cittadini che vogliono riappropriarsi degli spazi urbani per trasformarli in luoghi di incontro e socializzazione più vivibili e accoglienti, prendendosene cura con la stessa attenzione che dedicano alla loro casa.

Il prossimo appuntamento in occasione del World Cleanup Day 2022, la giornata mondiale dedicata alla raccolta rifiuti.

Sabato 17 settembre tutti al Parco della Caffarella di Roma (entrata Largo Pietro Tacchi Venturi) alle ore 15:30 per dare il via alle tantissime attività in programma: ripulire il parco e il fiume Almone, sistemare gli attrezzi del percorso natura e gli arredi urbani presenti nel Parco, visite guidate e tanti giochi e quiz per tutti sulle buone pratiche ambientali.

Per tutti i partecipanti ci saranno fantastici omaggi ACE e sarà messo a disposizione tutto il materiale necessario per svolgere l’attività, e contribuire a rendere ancora più bello il parco.

Portate tutta la famiglia, gli amici, i colleghi, i compagni di classe! Informazioni e calendario completo delle tappe su: ace.it/scendiamoinpiazza

