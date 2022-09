Questa sera Fred De Palma è stato ospite di 105 Mi Casa con Max Brigante! La star del Reggaeton italiana è passata agli studi di Radio 105 per parlar ci del suo imminente tour: i concerti in programma a Milano e Roma si svolgeranno il 22 settembre 2022 a Milano, presso il Fabrique e il 25 settembre 2022 a Roma presso il Teatro Centrale Ascolta l'intervista per non perderti ogni dettaglio!