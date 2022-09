Abbiamo incontrato il duo musicale Newyorkese nel backstage del Fabrique di Milano prima del loro live!

Max brigante li ha intervistati in esclusiva per una puntata speciale di 105 Mi Casa. I Sofi Tukker hanno raccontato agli ascoltatori di 105 della loro vita in tour tra divertimento e lavoro, e hanno regalato qualche chicca sul loro nuovo album "Wet Tennis"

Scopri di più guardando l'intervista!