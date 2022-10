Giorgio Panariello è venuto a trovarci negli studi di Radio 105 per raccontarci del suo spettacolo "La favola mia" con cui sarà in tour per l'Italia.

L'attore e comico fiorentino ci ha regalato qualche dettaglio sul suo tour e ha spiegato al pubblico di 105 Take Away quanto il teatro, a differenza del cinema, sia più intimo e carnale!

Giorgio Panariello si ricorderà a memoria tutte le date del suo tour? Scoprilo guardando l'intervista.