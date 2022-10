Ospite di questa puntata di 105 Take Away: Luigi Strangis. Oggi è uscito il suo nuovo album “Voglio la gonna” ed è venuto a parlarcene a 105 Take Away.

Luigi, durante l’intervista ci rivela che “tracce di te” è il brano a cui è più legato perché racconta la sua storia. "È come se mi presentassi davvero" racconta l’artista ai microfoni di Radio 105.

Guarda l'intervista per saperne di più!