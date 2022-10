Joe Bastianich in esclusiva a 105 Take Away per parlare di vino!

Joe Bastianich è stato l'ospite eccezionale di questa puntata di 105 Take Away!

L'imprenditore statunitense è stato intervistato da Diletta Leotta e Daniele Battaglia in occasione dell'uscita del suo ultimo libro: “Il grande racconto del vino italiano”. Tante ore di studio e moltissima dedizione sono stati alla base per realizzare un contenuto di così alto livello per informare il pubblico per offrire una cultura su un mondo così vasto come quello del vino.

Il libro ripercorre il racconto dei viaggi di Joe Bastianich legati al vino, un esempio ne è il racconto di quando l'imprenditore ha cercato di bere più di 400.000€ di vino in un volo diretto a Parigi insieme a un amico.

Volete sapere il perché? Guardate l'intervista!

