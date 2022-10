Annalisa si racconta in esclusiva a Radio 105

L'artista da 18 dischi di platino e 12 dischi d’oro è venuta a trovarci a 105 Take Away!

Annalisa si è raccontata a Daniele Battaglia e Diletta Leotta. La cantante ha parlato del suo singolo "Bellissima" e ha rivelato agli ascoltatori di Radio 105 che si tratta di una storia realmente capitata a lei: si era preparata per un appuntamento, si sentiva bellissima e a un tratto la persona con cui si doveva incontrare le dice di non farcela per un imprevisto a lavoro.

Ebbene si, è capitato anche a lei. Ma Annalisa ha avuto la sua rivincita proprio con il video di "Bellissima" Scopri tutto quello che ci ha raccontato guardando l'intervista integrale e sfoglia la gallery qui!