Hai un negozio? Da oggi con RCH Pay la cassa diventa un POS. Scopri come!

Valeria Oliveri è andata a scoprire un progetto innovativo che agevolerà la vita di tutti gli esercenti: RCH Pay!

Per capire come funziona il sistema di pagamento tap on phone che trasforma l’intera gamma di registratori telematici di RCH e MCT in veri e propri POS, Valeria ha incontrato Nicola Cassoli (Chief Marketing Officer di RCH) e Beatrice Maregalli (Sales and costumer implementation di Market Pay Italia).

RCH Pay è un servizio evoluto che permette a tutti coloro che possiedono un’attività di rispondere in modo veloce, user friendly ed estremamente economico (non ci sono costi di attivazione né canoni mensili) a consumatori sempre più inclini a utilizzare i pagamenti elettronici per i loro acquisti. Nessun hardware aggiuntivo e la libertà di utilizzare il proprio smartphone o tablet Android ovunque per consentire ai clienti pagamenti contactless immediati e sicuri su tutti i più importanti circuiti internazionali.

Oltre a garantire maggiore flessibilità - si può utilizzare al punto cassa e anche in movimento - RCH Pay permette di visualizzare in tempo reale lo storico di tutte le transazioni effettuate che vengono accreditate direttamente sul conto corrente bancario del punto vendita.

Secondo l’Osservatorio Digital Payments del Politecnico di Milano nel 2021 si è assistito ad una crescita record dei pagamenti digitali in Italia che hanno raggiunto i 327 miliardi di euro, registrando un +22% rispetto l’anno precedente. In particolare, sono incrementate notevolmente proprio le transazioni contactless che hanno toccato la cifra significativa di 126,5 miliardi di euro.

Disporre di RCH Pay negli esercizi commerciali è estremamente semplice: è sufficiente scaricare sul proprio smartphone o tablet Android l'app Rch PayBox che abilita i sistemi di cassa RCH e MCT alla ricezione dei pagamenti digitali, e attivare RCH Pay, il sistema di pagamento elettronico tap on phone. Le applicazioni sono disponibili gratuitamente su Google PlayStore.

Per maggiori approfondimenti: www.rch.it