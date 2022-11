Scopri come Ava Max ha trovato l’ispirazione per il suo singolo “Million Bollar Baby”

Ava Max, la cantante americana di origine albanese è venuta a trovarci a 105 Mi Casa!

Max Brigante l’ha intervistata per tutti gli ascoltatori di Radio,dopo essere stata da noi per la prima volta in occasione del lancio di “Sweet but Psycho”. Ava Max ci ha raccontato che il suo prossimo album, “Diamonds and Dancefloor” in uscita il 27 gennaio 2023, è molto intimo e riflessivo perché c’è molto della sua vita personale. Sarà un disco che farà ballare ma allo stesso tempo piangere.

Venerdì 11 Novembre, alle ore 18.00, la pop star internazionale Ava Max sarà protagonista di una TikTok LIVE esclusiva che verrà trasmessa sul profilo TikTok di Maria Sole Pollio https://www.tiktok.com/@polliomariasole?lang=en.