Fabio Rovazzi ospite dei Friends: "Quando sono sul palco non me la vivo benissimo"

Fabio Rovazzi è stato ospite di 105Friends!

Tony e Ross lo hanno intervistato, a pochi giorni dall'uscita del suo ultimo singolo ("Senza pensieri"). Fabio (arrivato addirittura in anticipo) ha iniziato con una divertente gag riferita allo Zoo d 105, per poi parlare di come sia arrivato dove è ora, bruciando velocemente le tappe. Successo dopo successo, Fabio sta continuando la sua scalata e adesso manca solo il video a coordinare l'ultimo successo.

Guardate il video completo per scoprire tutte e novità e le curiosità che ci ha raccontato Fabio!