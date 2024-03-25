Vuole somigliare a un gatto e spende 10mila euro in chirurgia: foto

25 Marzo 2024

Una donna di nome Jolene Dawson ha speso oltre 10mila euro in interventi chirurgici per modificare il suo aspetto fisico e somigliare a un gatto. A soli 28 anni è diventata irriconoscibile e sembra più un gatto che una donna. Era proprio questo il suo obiettivo, perché Jolene “si identifica molto di più con i gatti”.

La grande stima per Michelle Pfeiffer che ha interpretato magistralmente Catwoman l’ha spinta a stravolgere il suo aspetto fisico. “Mi identifico molto con i gatti, per questo ho scelto di somigliare ad un felino – ha spiegato in un’intervista al The Mirror – Sono molto indipendenti, autosufficienti e molto chic, proprio come me. Adesso mi sento a mio agio e sto bene con il mio corpo anche quando devo pubblicare foto sui social senza trucco”.

Il suo percorso per somigliare a un gatto non è ancora terminato. Come ha spiegato nell’intervista, Jolene ha in programma ancora diversi interventi chirurgici: “Ho iniziato la depilazione laser sugli angoli esterni della fronte per creare spazio per le orecchie di gatto – ha detto – Sto adottando una procedura sperimentale con un filo di sospensione che serve per allargare le narici del mio naso”.

Ma com’è nata l’idea di avvicinarsi al mondo dei felini? “Inizialmente volevo somigliare ad una bambola Bratz poi ho cambiato perché mi sono sempre identificata con i gatti. Alcune persone mi fermano per strada perché apprezzano molto il mio look. Io sono felice e soddisfatta, davvero”, ha spiegato. Effettivamente, come si può notare dal suo profilo Instagram, Jolene è seguitissima sui social e le sue foto vengono inondate di “Mi piace” da parte degli utenti.