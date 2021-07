Comparsa in Italia negli anni Novanta come alternativa al mainstream, la musica indie sta vivendo da qualche tempo una stagione di rinascita, basti pensare al successo di artisti come Calcutta, Franco 126, Gazzelle, solo per citarne qualcuno.

Le novità e i classici del fenomeno indie che sta influenzando le classifiche del panorama italiano del momento. In programmazione, esclusive, classifiche e curiosità.