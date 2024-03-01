Alena Seredova e il sesso con il marito: “Si fa full immersion”

1 Marzo 2024

Dopo la fine del matrimonio con lo storico portiere della Juventus Gianluigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato l’amore al fianco di Alessandro Nasi, imprenditore e manager. I due si sono sposati lo scorso agosto in Sicilia e, solo un mese fa, sono riusciti a ritagliarsi del tempo per una romantica seppur breve luna di miele. La coppia ha anche una bambina, Vivienne, la terzogenita per Alena che è già mamma di Davide Lee e Louis Thomas, nati dal precedente rapporto con il portiere.

Di recente la modella si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni circa la sua vita privata con il marito. In particolare, la Seredova ha raccontato di come riesca a conciliare l’intimità con i tre figli in casa. L’occasione le si è presentata grazie alla domanda di una follower che attraverso il box domande di Instagram messo nelle storie dalla modella, le ha chiesto come faccia a ritagliarsi dei momenti con il marito nonostante la presenza dei figli.

Alena non si è fatta cogliere dall’imbarazzo e, con gran trasparenza ha risposto: “Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita“. Non è la prima volta che la Seredova affronta questo argomento. Già in passato, infatti, parlando dei suoi ritmi di vita decisamente frenetici, aveva rivelato: “Abbiamo i nostri spazi, riusciamo a stare insieme soli. Il segreto è sapersi organizzare a saper approfittare di ogni momento“. Una strategia necessaria per tenere vivo il fuoco della passione.

La Seredova, poi, si è sbottonata ancor di più e, ad un utente che le ha chiesto se sia mai uscita senza lingerie, Alena ha confessato divertita: “Assolutamente sì, poi 20-25 anni fa c’erano vestiti dove si vedeva tutto, quindi sì. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba“.