Come migliorare la rete? A Tutto Esaurito Luca Spada racconta cosa hanno chiesto gli operatori al Governo/MISE e cosa può fare ciascuno di noi.

In questo momento di estrema emergenza per il nostro Paese, la connettività Internet rappresenta un servizio imprescindibile per garantire lo scambio di informazioni tra tutte le strutture deputate a gestire l’emergenza, consentire il lavoro agile attraverso lo smart working, effettuare la teledidattica per gli studenti, e più in generale, offrire servizi di intrattenimento (streaming, giochi on-line, ecc.) a tutte le famiglie costrette a rimanere a casa.

Ne è riprova il fatto che, in una sola settimana, il traffico Internet ha registrato una crescita pari al 30% rispetto a gennaio 2020 (se guardiamo ad un anno fa il traffico è aumentato del 65%), mettendo a dura prova gli ISP impegnati giorno e notte a mettere in campo - così come richiesto dal Governo nel nuovo Decreto - ogni misura “idonea a potenziare le infrastrutture di rete e a garantire l’operatività dei servizi”. Tuttavia, per potenziare la rete di accesso degli operatori FWA (che utilizzano un collegamento radio tra il ripetitore e l’antenna installata a casa del cliente) è necessaria l’immediata disponibilità di ulteriori porzioni di spettro.

Ne abbiamo parlato questa mattina a Tutto Esaurito con Luca Spada, AD di EOLO, che ci ha spiegato perché gli operatori chiedono al Governo/MISE di adottare rapidamente misure ad hoc per riservare, anche in via temporanea, nuove porzioni di spettro per gli operatori FWA, da sempre impegnati a garantire il diritto di accesso ad Internet nelle aree rurali e montane del Paese dove, soprattutto in questo momento di emergenza, la connettività rappresenta un bene di prima necessità.

L'amministratore delegato di EOLO - società leader dei collegamenti wireless - ci ha anche illustrato tre semplici accorgimenti che ognuno di noi a casa può fare per migliorare la rete. Riascoltatelo qui!