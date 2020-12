Hai perso 105 Love Talks by Meetic? Riascoltalo qui e preparati a partecipare! Ogni domenica parleremo con voi di amore e relazioni.

Domenica è andato in onda l’appuntamento con “105 Love Talks” con Annie Mazzola, Alessandro Sansone e… Meetic!

Anche questa settimana abbiamo parlato di amore e di come quest’anno è cambiato a causa delle restrizioni. Sono stati tantissimi i messaggi che ci avete mandato per raccontarci le vostre storie. Ci ha colpiti quella di Alessandro che abbiamo voluto approfondire.

Alessandro, 43 anni, è una di quelle persone che a differenza di molti ricorderanno in maniera positiva il 2020. Quest’anno infatti, proprio grazie a Meetic, ha trovato la sua anima gemella.

Se qualcuno ancora non lo conoscesse (impossibile!) Meetic è il servizio di dating per tutti i single pronti a impegnarsi che offre tantissimi strumenti per entrare in contatto con persone interessanti che desiderano iniziare una storia vera (dalla videochiamata, alla virtual coach Lara, fino ai corsi di coaching...)

Il primo incontro con Alessandro è stato dunque con questa piattaforma.

Costretto come tutti a stare a casa, durante il lockdown, per combattere la solitudine, Alessandro aveva iniziato a chattare sui social… Poi arriva una mail di Meetic che in quel periodo stava promuovendo i propri servizi, che lo invita a registrarsi. Accetta, installa l'app e si butta in un mondo per lui nuovo. Il 14 aprile dopo aver visionato tantissimi profili, ne trova uno che lo colpisce, è quello di Ornella.

Le scrive subito, scoprendo che proprio in quel momento lei stava festeggiando il suo 41esimo compleanno… Probabilmente soffiando sulle candeline della torta aveva espresso il desiderio di incontrare l’Amore vero!

Alessandro e Ornella da quel giorno hanno iniziato a scriversi e video-chattare. Hanno avuto modo di conoscersi bene a distanza, lui dalla sua casa di Roma, lei a Ostia. Il feeling è stato immediato...

La voglia di vedersi cresceva di giorno in giorno, ma a causa lockdown hanno potuto incontrarsi solo il 4 maggio, proprio il giorno del compleanno di Alessandro!

A pochi mesi da quel primo magico incontro, Alessandro e Ornella già convivono e stanno cercando una casa comoda per raggiungere i rispettivi posti di lavoro e per mettere su famiglia. Stanno infatti già pianificando il loro matrimonio per il prossimo anno.

Dai molti messaggi che ci sono arrivati a commento della loro emozionante storia, abbiamo scoperto che tante persone quest’anno si sono innamorate – la nostra Annie compresa! – e molte hanno conosciuto il proprio partner grazie Meetic e in generale partendo da una "modalità digital”.

Sara da Trieste per esempio ci ha scritto che ha conosciuto il suo Walter partendo da un commento su un post Facebook di Radio 105! Commento, dopo commento, hanno iniziato a scriversi in privato e conoscersi… e, dopo essersi visti anche di persona, si sono messi insieme.

Il 4 maggio è stato per molti il giorno del primo attesissimo incontro con persone conosciute durante il lockdown. È stato così anche per voi? E soprattutto, anche per voi innamorarsi online è possibile?

Scriveteci la vostra esperienza al 342.4115105

Vi aspettiamo domenica prossima alle 11 con "105 Love Talks by Meetic"!