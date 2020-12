Hai perso 105 Love Talks by Meetic? Riascoltalo qui e preparati a partecipare! Ogni domenica parleremo con voi di amore e relazioni.

Domenica è andato in onda l’appuntamento con “105 Love Talks” con Annie Mazzola, Alessandro Sansone e… Meetic!

In queste settimane stiamo parlando di amore e di come nel 2020 è cambiato a causa delle restrizioni. Sono tantissimi messaggi che ci inviate per raccontarci le vostre esperienze.

Da quello che ci scrivete una cosa è certa: il digital sta assumendo sempre più importanza, in ogni fase dell'innamoramento. Dalla scoperta, che spesso avviene su piattaforme come Meetic, alle fase successive di conoscenza e "incontro". Non potendo vedersi di persona per via delle regole legate all'emergenza covid, molti hanno deciso di portare le persone conosciute sulle piattaforme di dating perfino su... Animal Crossing! Il celebre videogioco di Nintendo ha registrato un vero e proprio boom a maggio di incontri virtuali.

Dai messaggi che ci state inviando, un'altra parola che emerge è "scoperta".

Arturo, un ascoltatore over 50, in questi mesi ha scoperto per la prima volta il vero amore.

Le difficoltà, anche economiche, legate alla pandemia hanno portato molte coppie sposate da tempo a riavvicinarsi. E' successo anche a Loris da Limbiate e sua moglie, che hanno scoperto che insieme hanno un'incredibile forza capace di affrontare ogni avversità.

Tanti hanno ritrovato la passione e anche la voglia di guardare al futuro con speranza e così molte coppie hanno "scoperto" di essere in dolce attesa.

Altri hanno lasciato i propri partner, scoprendo di essere innamorate di una persona del proprio sesso.

Tutti i messaggi e le storie che ci state raccontando ci confermano che le abitudini cambiano ma una cosa no: l'amore arriva a tutte le età e quando meno te lo aspetti... e ci sono modi che in questo periodo possono dare una mano. Come le app come Meetic!

È stato così anche per voi? E soprattutto, anche per voi innamorarsi online è possibile?

Scriveteci la vostra esperienza al 342.4115105

Vi aspettiamo domenica prossima alle 11 con "105 Love Talks by Meetic"!