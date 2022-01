Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Silvia Wang, CEO di Serenis

In seguito alla diffusione del COVID-19, nel 2020 depressione grave e ansia sono aumentati rispettivamente del 28% e del 26%, in particolar modo tra donne e giovani. La pandemia infatti, ha impattato in maniera significativa sulla sfera psicologica ed emozionale degli individui.

Sulla base di questi preoccupanti dati, la fondatrice di ProntoPro – Silvia Wang – ha deciso di lanciare Serenis, una startup pensata per il benessere mentale di ognuno di noi, che offre, attraverso un portale, supporto psicologico e psicoterapia in videochiamata.

Cos’è Serenis?

“È una startup a tutti gli effetti perché è nata settembre” – spiega Silvia Wang, CEO di Serenis – “Noi offriamo sedute di psicoterapia online. Tutto è nato da un mio bisogno personale che ho vissuto nel mio passato e soprattutto durante il COVID… non ho trovato nessuna soluzione al mio problema e quindi poi ho deciso di lanciarla io”.

Come funziona?

Serenis offre un team di psicoterapeuti online, per fornire nuovi strumenti per vivere meglio le relazioni, le sfide quotidiane e costruire una versione migliore di noi stessi. Per capire perché facciamo determinate scelte o perché ci comportiamo in un determinato modo; per migliorarci come persone, colleghi, amici e parenti.

Inoltre, iniziare un percorso di crescita personale su Serenis è semplicissimo! Basta andare sul sito serenis.it, compilare un questionario scientifico composto da poche domande per studiare un percorso di benessere psicologico idoneo al paziente. A tutto il resto penserà Serenis: selezionerà il terapeuta migliore, più adatto in base alle esigenze, e proporrà un percorso di terapia online personalizzata, con la prima seduta gratuita. Qualunque sia lo psicoterapeuta assegnato, non temete, perché tutti i professionisti proposti da Serenis sono altamente qualificati e vagliati da un ente indipendente per garantire una maggiore qualità.

“È accessibile, ma è di qualità e questa è la differenziazione di Serenis” – spiega Silvia Wang

Quanto costa una seduta?

“Il primo colloquio è gratuito e dalla seconda seduta in poi costa 45 €” – racconta Silvia – “Abbiamo scelto questo prezzo, proprio perché Serenis nasce con l'obiettivo di rendere la psicoterapia accessibile. Uno dei motivi principali per cui le persone non vanno dallo psicologo infatti, di solito è proprio l’elevato prezzo delle sedute, per questo noi abbiamo voluto posizionarci in maniera tale da renderlo più abbordabile”.

Se ti è piaciuta quest’innovativa startup e anche tu vuoi cercare di costruire una versione migliore di te stesso, visita il sito serenis.it