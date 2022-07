Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Duygu Sefa, CEO e Founder di Babonbo

Tempo d’estate, tempo di fughe, tempo di va-can-ze! Babonbo è la start-up che salva tutti i genitori “esauriti” dall’organizzare le vacanze con i propri bebè.

Ovetto, passeggino, box, giochini e peluche, seggiolone e seggiolino…Chi più ne ha più ne metta! Partire con dei piccoli equivale ad un trasferimento di mezza casa su qualsivoglia mezzo. Per non parlare dei costi supplementari sui trasporti!

Babonbo è la prima App per il noleggio di attrezzature per bebè dalla presso gente del posto scelto per la propria villeggiatura.

Ma come funziona? Ce lo ha spiegato Duygu Sefa, founder di Babonbo.

L’app consente a privati (genitori che hanno attrezzature in ottimo stato ma oramai inutilizzate) e rivenditori di inserire i propri prodotti sullo store. I provider di Babonbo vengono poi contattati attraverso l’app da chi ha bisogno dell’attrezzatura.

Noleggiare è eco-friendly per le proprie tasche e il pianeta; un modo che permette di evitare di accumulare oggetti di sorta nei propri seminterrati e sgabuzzini.

Babonbo è utile tutto l’anno e non solo per le vacanze! Permette a chiunque di noleggiare le attrezzature essenziali alla crescita del proprio bambino per il tempo necessario!

Si tratta di un servizio sicuro, confortevole e flessibile. Alla portata di tutti!

Ciliegina sulla torta: per i nostri ascoltatori, Babonbo ha riservato un codice sconto: basterà digitare RADIO105 durante la prenotazione dei servizi sul sito Babonbo | Noleggia attrezzature per bebè