Future Legend on air: la squadra RAP al completo per la prima volta ai microfoni di Radio 105

Blackknote, Mathìs e True Skill: sono loro le tre Future Legend della squadra Rap.

“Black” è il brano inedito di Blackknote che ha cercato di portare qualcosa che non è solito sentire in giro; lo ha fatto “provando a viaggiare melodicamente facendo un miscuglio di molti suoni”.

Nel presentare “La prima volta” invece Mathìs ha raccontato che il rap, nato anche come una forma di protesta, a suo avviso si basa sul dare e ricevere contenuti: “lo stile è fondamentale in questo genere e credo di averne abbastanza”.

“Michele” è l’inedito di True Skill che ha descritto fondamentale nella musica la trasmissione di un messaggio e ha aggiunto: “questo traspare sempre nei mie testi, lo metto in prima linea, so come dirlo perché penso di aver maturato l’esperienza e il tecnicismo giusto per farlo”.

