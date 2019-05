Future Legend on air: la squadra SOUL al completo per la prima volta ai microfoni di Radio 105

Adriana, Eddie Brock e Mike Sueg: sono loro le tre Future Legend della squadra Soul.

Nel presentare “Io volerò” invece Eddie Brock ha raccontato di cercare di far immedesimare tutte le persone che sentono la sua musica nelle paure che lui stesso ha, per farli sentire meno soli.

“Black Heart” è il brano di Adriana, una ragazza “soul” anche nell’aspetto (Dario si è innamorato dei suoi capelli!) e con un talento a 360°.

Mike Sueg presentando l’inedito “Paracadute” ha raccontato che ascoltando musica bisogna imparare ad ascoltare anche le emozioni che la musica trasmette, sperando di riuscire poi a fare lo stesso nei propri brani.

Per conoscere meglio questi giovani talenti riascoltate qui l’intervista completa.

Tutti gli inediti della Future Legend in gara sono ascoltabili sulle webradio di Radio 105: 105 TRAP, 105 RAP ITALIA, 105 2K & MORE!, 105 HIPHOP.

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40.

Ricordate che la chiusura del voting si avvicina e solo 8 dei ragazzi passeranno alla seconda fase e potranno presentare il 2° inedito! Ascoltate tutti il 1° inedito delle Future Legend e votate la vostra preferita: il futuro della musica è nelle vostre mani!

