Ecco le 8 Future Legend passate in semifinale!

Grazie ai vostri voti 8 delle 12 Future Legend in gara sono riuscite a passare in semifinale! Curiosi di sapere di chi si tratta? Dario Spada sabato ci ha svelato i loro nomi:

Per il team pop del coach Irama accedono alla semifinale Edoardo e Margot.

Per la squadra rap, capitanata da Emis Killa, passano alla seconda fase Mathìs e True Skill.

Del team soul di Annalisa superano la prima fase Eddie Brock e Mikesueg.

E per finire il team trap, capitanato da Charlie Charles, vede passare in semifinale JBarton e Madblow.

Complimenti a tutti i ragazzi che hanno dato il massimo e sono stati bravissimi e si sono distinti per uno stile unico. Ora la music battle prosegue: le 8 Future Legend rimaste hanno preparato un nuovo e secondo inedito con cui gareggeranno in questa nuova fase.

Prossimo appuntamento in onda con Future Legend sabato alle 17.40. Vi faremo vivere le emozioni che abbiamo raccolto a caldo dei concorrenti subito dopo l’incisione in studio dei nuovi brani.

Per ascoltare i brani delle 8 Future Legend e per scoprire di più delle loro stori, collegatevi tutti i giorni sulle webradio: 105 TRAP, 105 RAP ITALIA, 105 2K & MORE!, 105 HIPHOP.

Continuate a votare la vostra Future Legend preferita; è solo grazie ai vostri voti che i ragazzi in gara potranno contendersi confrontarsi in semifinale e potranno accedere alla tanto attesa finale.

Per farlo inquadrate il QR code presente sulle lattine o bottigliette di Coca-Cola: inserendo il codice promozionale potrete ascoltare gli inediti delle Future Legend e votarli. Così facendo parteciperete anche ad un “instant win”. In palio biglietti per i concerti e tanti meet&greet.

